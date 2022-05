Grote vraag naar woningen in Milheeze, aanbod neemt mondjesmaat toe

MILHEEZE - De vraag naar nieuwe woningen in Milheeze is zo groot dat het nieuwe woningaanbod niet voldoende is om daar aan te voldoen. In het nieuwe deel van bouwplan De Berken is plek voor 35 woningen, maar er hebben zich inmiddels al 80 gegadigden gemeld.

Dat bleek bij de openbare vergadering van Dorpsoverleg, die opnieuw druk bezocht werd. Behalve de huizen in De Berken komen er ook 14 woningen in het centrumplan rondom de kerk in het hart van het dorp. Ook in de nabije toekomst komen er nog meer bouwgronden in het dorp beschikbaar. Maar het blijft de vraag of er dat voldoende zijn.

Quote Stapje voor stapje komen we verder. Lianne Lensen, Centrumplan Milheeze

,,We zijn afhankelijk van de toestemming van het provinciebestuur", vertelt Patrick de Wit, ambtenaar woningbouw van de gemeente Gemert-Bakel. ,,Voor elk bouwplan moet groen licht komen vanuit Den Bosch. Die toestemming komt er echt niet zonder meer.” De bedoeling is dat de nieuwbouw in De Berken volgend jaar van start gaat.

Stapje voor stapje

Aan de afronding van het centrumplan voor Milheeze wordt inmiddels ook hard gewerkt, meldt Dorpsoverleg-voorzitter Lianne Lensen, tevens voorzitter van de klankgroep voor dat centrumplan. ,,Stapje voor stapje komen we verder. We hopen in juni de centrumplannen te kunnen presenteren aan de inwoners.”

Belangrijk volgens de klankbordgroep is dat er laagbouw in het centrum komt en dat het dorpse karakter en het groen rondom te kerk behouden blijven. ,,Met wikken en wegen zijn we op zoek naar een passend plan voor iedereen", zegt Joey van Waaijenburg, lid van de Klankbordgroep.

Vele goede ideeën

Afgesproken is dat er voor alle kerkdorpen binnen de gemeente voor de komende twintig jaar een eigen omgevingsvisie wordt opgesteld. In Milheeze is hier al een begin mee gemaakt. Uit een eerste overleg daarover zijn vele goede ideeën voortgekomen, zo meldt het Dorpsoverleg.

Belangrijke punten, naast wonen voor alle generaties in het dorp, zijn het stimuleren van het bedrijfsleven, voldoende faciliteiten voor iedereen, behoud van het dorpskarakter, de winkels en de horeca.

Vredepeel

Volgens enkele Milheezenaren ontbreekt er echter een belangrijk punt in de aanzet voor de omgevingsvisie: vliegbasis De Peel, in Vredepeel. Defensie is van plan die nu nog slapende basis over een paar jaar weer in gebruik te nemen en treft daarvoor nu al de nodige voorbereidingen.

In het dorp leven volop zorgen over de geluidsoverlast die dat kan opleveren. Bestuurslid Esther van den Elsen van het Dorpsoverleg wijst er dat ook dit onderwerp zeker wordt meegenomen.

Mogelijk natuurbegraafplaats

Tijdens de rondvraag kwam verder naar voren dat veel mensen in het dorp zich zorgen maken dat er nabij strandbad Nederheide in de toekomst mogelijk een natuurbegraafplaats komt. Het Dorpsoverleg wijst de Milheezenaren erop dat hier tegen die tijd bezwaar kan worden gemaakt bij de gemeente. Dat kan omdat voor de aanleg van begraafplaats het bestemmingsplan moet worden gewijzigd.