Grote zorgen in Gemert-Bakel bij overgang welzijnswerk naar Lumens

GEMERT-BAKEL - Er leven in de gemeente Gemert-Bakel grote zorgen over de aanstaande overgang van het welzijnswerk van de ene instantie naar de andere, van de LEVGroep naar Lumens. Er gaat te veel opgebouwde kennis, ervaring, expertise en netwerk verloren. En daar worden de cliënten van het Gemert-Bakelse welzijnswerk na 1 januari aanstaande de dupe van.

In een brief aan de Gemertse gemeenteraadsfracties spreekt voormalig directeur van het Gemertse opbouwwerk Léon van Dijck hardop zijn zorgen daarover uit. ,,Wat er in een groot aantal jaren is opgebouwd , gaat nu van het ene op het andere moment verloren", licht Van Dijck - inmiddels met pensioen - zijn brief-op-poten toe. ,Dat gaan de mensen die gebruik maken van het welzijnswerk zonder twijfel in de dagelijkse praktijk merken.”

Weinig solidair

En het is niet alleen dat wat Van Dijck - met een carrière van meer dan veertig jaar in het opbouwwerk - stoort. ,,Gemert-Bakel gooit de LEVgroep er van het ene op het andere moment uit. En Lumens stapt vervolgens zonder blikken of blozen in dat gat, als een soort van uitzendbureau. Dat is weinig solidair naar de LEVgroep toe. Ook omdat dit werk gewoon openbaar aanbesteed had moeten worden.”

Vorige week maakte de Gemert-Bakelse wethouder Wilmie Steeghs (Dorpspartij) bekend dat Lumens vanaf 1 januari aanstaand het volledige welzijnswerk in deze gemeente gaat verzorgen, waaronder de crisisopvang, buurtbemiddeling, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening. Het jongerenwerk neemt de gemeente voortaan zelf voor zijn rekening.

Quote Dit gaan de mensen wel degelijk merken Jos Nelissen , Oud-voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

Belangrijkste reden voor de overgang van LEVgroep naar Lumens is een verschil van inzicht tussen de wethouder en de LEVgroep over de te varen koers. Volgens Steeghs gaan de Gemertenaren als het goed is niets van de overgang merken.

Oud-voorzitter Jos Nelissen van de inmiddels opgeheven Adviesraad Sociaal Domein deelt niettemin de grote zorgen van Van Dijck, zegt hij desgevraagd.

Klappen van de zweep

,,Dit gaan de mensen wel degelijk merken", zegt ook hij. ,,En wat nu precies dat noodzaak van de overgang van de ene organisatie naar de andere is, ontgaat me volledig. Er is nooit gezegd dat de LEVgroep het niet goed deed. Waarom zou je dan afscheid nemen van een organisatie met mensen die het klappen van de zweep kennen? Dat moet straks allemaal weer opnieuw opgebouwd worden, en dat kost zeeën van tijd.”

Ook de VVD-fractie in de gemeenteraad is uiterst kritisch over de gang van zaken. De partij heeft al een aantal malen raadsvragen over de kwestie gesteld. Ook nu is fractievoorzitter Jan Vroomans in de pen geklommen. Hij wil weten hoe het kan dat wethouder Steeghs zegt niet op de hoogte te zijn van mogelijke juridische stappen van de LEVgroep terwijl die al wel aangekondigd waren.

