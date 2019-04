Guus Meeuwis en Kraantje Pappie op WiSH Outdoor

Eén van de jaarlijks drukst bezochte stages op WiSH Outdoor is de hardstyle-stage. Daar staan ook dit jaar weer bekende namen als Brennan Heart, D-Block & S-te-fan, Frequencers, Warface, B-Front en Jones. Verdeeld over de drie festivaldagen treden in Beek en Donk op diverse podia ruim 100 acts op.

Grand Theater

Het festival op 5, 6 en 7 juli heeft de laatste jaren een omslag gemaakt naar een cross-over-festival: behalve optredende DJ’s is er steeds meer livemuziek te bewonderen op WiSH. Bovendien is één van de mainstages sinds vorig jaar geheel overdekt en geeft onder de naam Grand Theater een overdekte plek aan duizenden bezoekers. Vorig jaar trok het festival over drie dagen 58.000 bezoekers. De complete line-up en informatie over kaartverkoop is terug te vinden op de website.