Gymzaal Zeilberg gaat mee in groter geheel; wachten geblazen derhalve

Nog steeds is er geen duidelijkheid over een nieuwe gymnastiekvoorziening in Zeilberg. Daar is een reden voor, stelt de gemeente Deurne. Want er zijn allerlei ontwikkelingen gaande in deze kern. De gemeente vindt het verstandiger om alles in zijn geheel te bezien. ,,We kiezen voor kwaliteit boven snelheid", aldus wethouder Helm Verhees. ,,Dit is voor de komende tientallen jaren. Dat willen we graag in één keer goed doen.”

Verhees beantwoordde vragen van het CDA. Dat herinnerde de wethouder aan een raadsopdracht om de gymzaal ‘afzonderlijk op te pakken’. ,,Het college voert die opdracht dus niet uit”, concludeert fractievoorzitter Leo Cuijpers. Klopt, antwoordt Verhees. ,,Wij vinden dat het beter kan en beter moet. Omdat we zoveel meer kennis en ideeën hebben opgehaald.”

Schoolbestuur wil aansluiten

De situatie is veranderd, geeft de wethouder aan. ,,Zo bleek Prodas (het schoolbestuur) toch te willen aansluiten. We vinden dat de raad een beter besluit kan nemen als het in een breder perspectief wordt gezien. Voor heel Deurne en dus ook voor Zeilberg.”

De gymzaal in Zeilberg werd in 2015 gesloten. Gemeenschapshuis Den Draai wacht op groot onderhoud. En de school is verouderd. Eerder gaven burgemeester en wethouders aan om in Zeilberg naar drie opties te kijken. Optie één: de bestaande situatie in stand houden. Dan krijgt Den Draai subsidie voor groot onderhoud en wordt de school op langere termijn vervangen. Optie twee: gymzaal in het gemeenschapshuis. Optie drie: school, gemeenschapshuis en gymzaal combineren.

,,Die derde variant is er later bij gekomen”, aldus een woordvoerder. ,,Er lopen hierover nu gesprekken met de dorpsraad, Den Draai en Prodas.” Dus is de raadsopdracht terzijde geschoven.

Dat vindt het CDA te gemakkelijk. ,,Dat er meer dingen zijn, was tijdens de verkiezingen al bekend. We hebben er als raad unaniem voor gekozen om twee zaken los te trekken: de accommodatie van de KDO (turnclub) en de gymzaal”, reageert Cuijpers.

‘We voeren niet uit’

Hij is ook kritisch over het antwoord van Verhees op de vraag waarom de raad niet is geïnformeerd over de nieuwe koers. De wethouder zegt dat in november te hebben gedaan. ,,In de informatiebref van toen staat ‘dat er breder wordt gekeken vanwege meerdere betrokken partners’. Dat is iets anders dan ‘we voeren de raadsopdracht niet uit’. Bovendien: in het gesprek met de dorpsraad deze maand zei de gemeente met een apart voorstel voor de gymzaal te komen in februari.”