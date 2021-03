Haas, konijn, fazant en eend voortaan beschermd in Deurne: jachtverbod op klein wild in bossen

Vanaf april is de jacht op klein wild in principe verboden in de bossen van de gemeente Deurne. De nieuwe maatregel is een onderdeel van de afspraken die burgemeester en wethouders hebben gemaakt met de leden van Wildbeheer Eenheid (WBE) Deurne en Heidse Peel.

De clubs mogen de komende zes jaar de gemeentelijke bossen blijven beheren: het contract voor het pachten is nu officieel per 1 april verlengd.