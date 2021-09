‘Hadden we 'm er maar afgehaald’: waardevolle plaquette van Gemertse fabrikant plots verdwenen

GEMERT-BAKEL - Het is natuurlijk maar de vraag of ze hem ooit nog terugvinden, de koperen plaquette die sinds begin jaren dertig van de vorige eeuw aan de gevel hing van textielfabriek Van den Acker in Gemert. Met de nadruk op hing, want de plaquette is plotseling spoorloos.