Halfjaar vertraging voor plan Rooije Asch

Ondernemer Martien Bots, die van De Rooije Asch weer een florerend vakantiepark wil maken, wil na de winter starten met de aanleg van de nieuwe infrastructuur. De discussie over wet- en regelgeving rond stiksthof heeft er voor gezorgd dat de ruimtelijke onderbouwing van de plannen langer heeft geduurd dan de bedoeling was, zo vertelde Bots deze week tijdens een openbare vergadering van het Handelse dorpsoverleg.

Oude troep

,,Maar die onderbouwing is nu zo goed als rond en kan binnenkort richting de gemeente.” Ondertussen is het park zelf inmiddels grotendeels schoongeveegd, op de kavels van een aantal vaste bewoners na. ,,Alle oude troep is opgeruimd, het is nu een overzichtelijk geheel.” Het ontwerp van het toekomstige park is op onderdelen aangepast. Zo staan er nu, naast een grote waterpartij, ook een aantal kleine waterpartijen op de kaart ingetekend.

Zonnepanelen

Een andere verandering is het schrappen van het zonnepanelen-park op het Rooije Asch-terrein. Volgens Bots is het nog steeds de bedoeling om straks het ’meest duurzame recreatiepark van Nederland’ te zijn, maar is het niet nodig om alle daarvoor benodigde zonnepanelen in één hoek van het park bij elkaar te zetten. ,,Want er komen ook panelen op daken.” Bijkomend voordeel voor de ondernemer is dat die panelen dan ’gewoon meegenomen kunnen worden in de reguliere omgevingsvergunning'.

Quote Wij gaan uit van hoogopge­lei­de kennniswer­kers en dat is ook waar de gemeente om vraagt. Er is straks géén plek voor arbeidsmi­gran­ten. Martien Bots

Een aantal Handelnaren vroeg zich tijdens de vergadering hardop af of de kans bestaat dat er straks toch arbeidsmigranten op het park komen wonen, in plaats van de gewenste kenniswerkers. Bots reageerde geïrriteerd op die ’stemmingmakerij'. ,,Daar moet u nu echt over ophouden. Wij gaan uit van hoogopgeleide kennniswerkers en dat is ook waar de gemeente om vraagt. Er is straks géén plek voor arbeidsmigranten.”