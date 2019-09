Halve Marathon Deurne: 21.1 kilometer strijden voor Jeroen, voor je persoonlijke record of gewoon als training

Wie: Piet van Oosterhout (25), Jeroen Sanders (24), Sten van Bree (25) en Nikki van Bommel (25) uit DeurneHoeveelste Halve? De eerste

Streeftijd: onder de twee uur

Missie: geld inzamelen voor onderzoek naar leukemie, voordestrijders.nl



Ze gaan er voor met z'n vieren. Hun allereerste halve marathon ooit gaan ze niet voor zichzelf lopen, maar voor hun kameraad Jeroen Bankers. Hij overleed 2 maart van dit jaar aan leukemie. ,,Jeroen was een enorme strijder. We wilden meteen iets doen, geld inzamelen voor onderzoek, zodat we ons steentje bij kunnen dragen”, vertelt Piet van Oosterhout (25) van de vriendengroep van Jeroen uit Deurne-Zeilberg.