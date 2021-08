Halve Marathon Deurne sneuvelt: ‘We kregen het niet voor elkaar’

De ruim duizend deelnemers -van jonge kinderen tot professionele atleten en recreanten - zullen op eigen houtje een rondje moeten lopen zondag 12 september.

Het zou de 35ste editie zijn van het Deurnese evenement, dat ieder jaar wordt georganiseerd door atletiekvereniging AV LGD. Bestuurslid Arno Hendrix laat weten dat het door de huidige geldende coronamaatregelen niet haalbaar bleek om de hardloopwedstrijd op een goede manier van de grond te krijgen.

Onmogelijk

,,We hadden in de voorbereidingen rekening gehouden met meer versoepelingen. We hadden heel erg gehoopt dat er in september minder strenge regels zouden gelden. Vooral het maximum aantal deelnemers van 750 personen, daar konden we onmogelijk aan voldoen. Ook de anderhalve meter afstand tussen toeschouwers, midden in het centrum van Deurne is gewoon onhaalbaar.”

Onlangs kon de Halve van Helmond wél doorgaan. Deze was zonder publiek en niet in het centrum van de stad. Volgens Hendrix is er nog gekeken naar alternatieve oplossingen voor de Halve van Deurne. Maar die zouden volgens het bestuur alleen mogelijk zijn als er minder beperkende maatregelen golden.

Hoofdbrekens

,,Het heeft ons heel wat hoofdbrekens gekost. We hebben heel veel energie gestoken in het bedenken van manieren waarop het toch door kon gaan, of deels door kon gaan. Omdat er zich in de aanloop al bijna 600 scholieren en kinderen hadden opgegeven, moesten we rekening houden met een grote toestroom. Ook van oma's, opa’ en ouders. Dat kon dus niet in het centrum door die limiet van 750 mensen. Ook het evenement opsplitsen in verschillende tijdblokken, zoals Helmond ook deed, had te weinig effect op de maximum aantallen mensen. We hebben lang getwijfeld om uit te wijken naar ons eigen atletiekterrein, omdat daar de anderhalve meter beter is na te leven. Maar wij hebben geen tribune en veel stoelen neerzetten kan hier eigenlijk ook niet.”

Sponsor

Los van alle technische puzzelstukken liet een van de grote sponsoren weten dat ze niet akkoord konden gaan als het evenement niet in het centrum werd gehouden. ,,Het was alles bij elkaar een enorm zware beslissing. We vinden het heel erg dat we zo veel mensen moeten teleurstellen”, vat Hendrix het samen.

De halve van Deurne is onder meer populair vanwege het snelle parcours. Omdat de start en de finish in het centrum van Deurne is, worden ook de gezelligheid en de supporters geroemd.