Handbal Asten gered door Deurnese concurrent

Interactie­ve lezing over het levensein­de in Aar­le-Rix­tel: ‘Praten over je eigen levensein­de is niet makkelijk, wel verstandig’

12:55 AARLE-RIXTEL - Ieder gaat een keer dood. Maar praten over je eigen levenseinde is niet heel vanzelfsprekend, terwijl het wel verstandig is. Omdat er veel misverstanden over het onderwerp bestaan, bood ouderenbond KBO maandag een lezing in Aarle-Rixtel aan.