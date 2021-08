Handel is weekendlang het waterski-hart van de Benelux, volgend jaar wellicht van Europa

Automobi­lis­te zwaarge­wond bij botsing met busje in De Mortel

9 augustus DE MORTEL - Een vrouw van middelbare leeftijd die vanuit de Middenpeelweg richting De Mortel reed, is maandagavond geraakt door een busje. Door de klap belandde de auto van de vrouw in het naastgelegen weiland. De vrouw is zwaargewond naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen vervoerd.