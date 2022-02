Handel wil plein en als het kan ook een supermarkt

Dat is, heel in het kort samengevat, de uitkomst van een enquête die de beide Handelnaren William Donkers en Marcel van Dijk hebben gehouden onder hun dorpsgenoten. Woensdagmiddag hebben Donkers en Van Dijk de uitslag daarvan aangeboden aan de Gemert-Bakelse wethouder Bart Claassen (CDA).

,,De enquête is ingevuld door 650 mensen, oftewel de helft van het aantal inwoners van ons dorp”, licht Van Dijk toe. ,,Het vermoeden dat we al hadden toen we hieraan begonnen, is nu ook bevestigd: er is in het dorp onvoldoende draagvlak voor het bouwplan dat er nu ligt voor de Oude Bron.”