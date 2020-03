Handel worstelt met jubileumjaar: ’Maar natuurlijk is dit allemaal bijzaak’

Natuurlijk balen ze in Handel, net als al die andere organisatoren van evenementen die door het coronavirus geen doorgang kunnen vinden. ,,Het is zuur. Er zijn veel mensen die veel tijd en energie in de voorbereidingen hebben gestoken. Maar van de andere kant is dit natuurlijk allemaal bijzaak", relativeert werkgroep-voorzitter Jos Kuipers de afgelastingen. ,,We zitten hier in de streek waar de meeste klappen vallen, het is gewoon heftig.”