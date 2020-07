Handelnaar De Bruijn filmt wat het oog niet kan zien

Zelf spreekt De Bruijn (47) van ‘the art of slow motion’. De super slomo’s zijn het voorbije anderhalve decennium zijn handelsmerk geworden. Met dank aan zijn superrappe Phantom camera. Op zijn cv pronken slomo beelden in reclamespotjes van G-star, Sourcy en Gazelle, maar ook camerawerk in programma’s als Atlas en in videoclips van artiesten als Martin Garrix. ,,Had iemand dertig jaar geleden mij verteld dat ik hiermee carrière zou maken, dan had ik hem voor gek verklaard.’’