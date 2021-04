Handelse grenspaal nu al doelwit vandalen

,,Spijtig, heel spijtig", laat Piet Hubers weten. Hij is samen met onder meer Christ van den Broek initiatiefnemer voor het laten plaatsen van deze historische maar in de loop der eeuwen verloren gegane grenspalen, ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van het pelgrimsdorp Handel. ,,Dit is te gek voor woorden. Welke onverlaat verlaagt zich tot een dergelijke laffe daad?

Duitse Orde

De vier grenspalen markeerden in het verleden de grens tussen Boekel en de vrije heerlijkheid Gemert, dat lange tijd behoorde tot de bezitting van de Duitse Orde. Hubers en Van den Broek hebben langs de vier grenspalen een wandeling uitgezet die begint en eindigt bij natuurcentrum De Specht in Handel.

,,We hebben louter positieve reacties gekregen op de nieuwe wandeling", zegt Hubers. ,,Sinds we de routen met Pasen vrijgegeven hebben, wordt er volop gebruik van gemaakt. En dan nu dit. We hopen dat wandelaars voortaan een oogje in het zeil houden. En we hopen ook dat er mensen zijn die aanwijzingen hebben die naar de dader kunnen leiden.”