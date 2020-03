Handelse muzikant Christof van der Ven en rockband Voltage uit Helmond geven online-shows

EINDHOVEN - Muzikant Christof van der Ven, opgegroeid in Handel, geeft vrijdagavond (19.00 uur) een online-concert vanuit zijn slaapkamer in Londen. Het optreden is te zien via zijn pagina's op Facebook en Instagram .

De sessie van de zanger, gitarist en songschrijver is een alternatief voor live-shows met publiek. Vanwege de corona-maatregelen zijn concerten in zalen momenteel uit den boze. Zo zou Van der Ven onder meer optreden in De Kapel in Eindhoven (10 april). Dit concert wordt verplaatst.

De oud-Handelnaar, die tegenwoordig in Londen woont, bracht in september zijn tweede album uit, ‘You Were The Place’ getiteld. Hij is behalve als solo-artiest ook actief als sessiemuzikant bij de Londense band Bear's Den.

De Helmondse band Voltage doet vrijdagavond mee aan het eerste online-festival van NPO Radio 2. Veertien solo-artiesten en bands spelen vanaf podia in hun huiskamers. De optredens zijn te volgen via de YouTube-kanalen van de muzikanten en tevens te zien op tv-zender NPO 2 Exttra. Voltage komt om 22.30 uur in actie. De groep rond zanger Dave Vermeulen lanceert 1 mei een nieuw album, ‘It's About Time’.