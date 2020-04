Handelse Processie geschrapt: ‘Een pijnlijk besluit’

In Griendts­veen wordt gesleuteld aan een Solex zonder kuren

13:00 GRIENDTSVEEN - In Griendtsveen wordt sinds anderhalf jaar zo'n zestig uur per week gewerkt aan de geboorte van een nieuwe Solex. De old skool brommer uit de vorige eeuw krijgt van Solex-sleutelaar Stanley van Lamoen een 4-takt motor en die klus bleek niet een-twee-drie te klaren. ,,Maar we zijn al een heel end.”