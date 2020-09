Handtekeningen tegen megastal Gemert overhandigd

Analyse Even rust in de tent in Ge­mert-Ba­kel

11 juli GEMERT-BAKEL - Na een marathonvergadering van bijna vijf uur was het al na middernacht, maar aan de gezichten was het donderdagavond in de Gemertse raadszaal niet af te lezen. Toch moet de opluchting groot zijn geweest bij burgemeester Michiel van Veen en ‘zijn’ drie wethouders: eindelijk zomerreces.