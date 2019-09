Handtekeningen voor verdwenen konijntjes in Mariahout

VideoMARIAHOUT - Van de ene op de andere dag waren de konijnen verdwenen van het 'konijnenveldje' in Mariahout, had Xanne Vermaat tot haar schrik gezien. Woensdag mocht ze haar verhaal doen bij burgemeester Frank van der Meijden.

,,Ik maak me zorgen over de konijnen", vertelde Xanne Vermaat aan de burgemeester van Laarbeek. ,,Ik ga vaak naar het veldje om ze te zien. Daar word ik blij van. Maar nu zijn de konijnen weg."

De elfjarige Xanne woont aan de Tuindersweg in Mariahout. Het 'konijnenveldje', zoals ze het noemt, ligt in de nieuwe wijk Ahorn. Buurtbewoners en gemeente hebben samen plannen gemaakt om het veldje in te richten als natuurlijke speelplek. En juist met die natuur gaat het mis, constateerde Xanne: ,,Het gras is geen gras meer. Er zijn allemaal bulten. Ik heb zelfs gehoord dat er een konijntje dood is gegaan door de machines."

Volledig scherm Xanne Vermaat bij Frank van der Meijden. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Daden

Xanne besloot haar zorgen om te zetten in daden. In de buurt verzamelde ze handtekeningen. Die stuurde ze, vergezeld van een brief en een zelfgemaakt schilderij, naar de burgemeester van Laarbeek. En dat had indruk gemaakt, zei Van der Meijden. Hij had Xanne op het gemeentehuis uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. ,,Ik heb je schilderij opgehangen", toonde Van der Meijden zijn jonge gast. ,,Zodat iedereen het kan zien. Want ik vind het heel bijzonder dat iemand van jouw leeftijd op zo'n volwassen manier aandacht vraagt voor een probleem."