Hanggroepjeugd Laarbeek: ‘We vielen niemand lastig’

De kachel brandt bij jongerencentrum Cendra in Aarle-Rixtel. Binnen is het druk. Kinderen zijn aan het gamen en praten met elkaar. Om het tafelvoetbalspel groept een aantal jongens. Ze spelen een potje en hebben lol. Marc Min loopt naar ze toe en wordt hartelijk onthaald. Voor de jongerenwerker is Laarbeek bekend terrein. De vrijwilligers bij Cendra zijn blij hem te zien. Sinds een paar maanden is Min weer terug in Laarbeek. Na zijn vertrek twee jaar geleden heeft de gemeente hem nu weer op projectbasis binnengehaald. De overlast van een groep hangjongeren achter het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk moet worden opgelost.