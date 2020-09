Hannie en Wim Maas kleuren goud: ‘Wel thuis komen eten… letterlijk’

,,Het geheim van een lang huwelijk? Op die vraag heb ik geoefend! Je moet gewoon niet uit elkaar gaan. Maar zonder gekheid: Ik doe gewoon waar ik zin in heb en Hannie doet niks waar ze geen zin in heeft. En je moet tevreden zijn. Hannie zegt altijd: als je maar thuis komt eten. Letterlijk!”

Wim Maas (71) zegt het zo eenvoudig maar het zou wel eens het grote geheim kunnen zijn van een goed huwelijk. Wim en Hannie Maas (71) is het in ieder geval gelukt om na vijftig jaar nog steeds blij te zijn met elkaar en met het leven.

De Hommel

‘Iedereen’ kent hen van hun periode in Restaurant De Hommel, op de markante plek bij de brug tussen Beek en Donk en Aarle-Rixtel. ,,Die tijd is heel bepalend geweest in ons leven. Het is echt de tijd vóór en de tijd ná De Hommel. We hebben er 28 jaar gewerkt en gewoond. We hadden weinig tijd voor onze kinderen en onszelf. Het was hard werken.”

Volledig scherm Wim en Hannie Maas-Wilbers destijds © Tineke Mols

Hij was de kok van De Hommel, had al ervaring op de Holland Amerika-lijn en bij enkele restaurants; zij stond vóór. ,,Tappen kon ik goed, maar bedienen? Ik had altijd op kantoor gewerkt en totaal geen horeca-ervaring. Ik heb eens een vol blad bier over de handtas van een klant laten vallen…”

Vooruitstrevend

Wim Maas had die ervaring gelukkig wel want zijn tienerjaren bracht hij door in Het Vossenkamp in Gemert, het café van zijn ouders. ,,Ik heb daar een hele spannende jeugd gehad. Gemert was erg vooruitstrevend,” weet hij nog. Hannie woonde in Helmond en kwam naar Gemert voor een feestje waarvoor haar vriendin was gevraagd. Hij vroeg haar om dan met hém mee te gaan. ,,Maar we hadden geen van tweeën meteen het ‘dit-is-de-ware-gevoel,” weet hij nog. Hij is de grote prater, zij is de rustige. ,,Vroeger was het andersom…,” vertelt ze.

Inmiddels geven ze elkaar ook volop de ruimte om te praten. Hij over zijn huidige vrijwilligerswerk bij kindervakantieweek Hiep Hoi, bij De Regt en Wish. ,,En koken is opnieuw een hobby geworden. Ik kook altijd en Hannie ruimt op.” Ook bij haar past deze rolverdeling prima. Ze heeft geen echte hobby’s. ,,Na dat harde werken bij De Hommel vond ik het zat. Daarna heb ik lekker niks meer gedaan.”

Zoals bij zovelen is ook bij hen het feest door de neus geboord. ,,We zouden eigenlijk naar Spanje gaan met het gezin. ,Dat ging natuurlijk niet door. Nu vieren we het klein met onze beide families. En die foto, die maak maar vóór de boekenkast. Ik lees heel veel. Terwijl mensen vaak denken dat ik altijd in de kroeg zit. Haha,” schatert hij.

Naam: Wim Maas en Hannie Maas-Wilbers

Getrouwd: 18 sept. 1970

Woonplaats: Beek en Donk

Kinderen: Een zoon en een dochter, één kleindochter