Hans en Grietje in Mariahout

Nieuwbouw­wo­nin­gen in Eindhoven stijgen fors in prijs; grens van betaalbare komt in zicht

10:00 EINDHOVEN - Terwijl de woningmarkt landelijk wat lijkt af te koelen, is die in Eindhoven nog steeds 'hot’, constateert makelaar Pieter van Santvoort in zijn kwartaalbericht. Vooral de nieuwbouwwoningen zijn fors in prijs gestegen, met 17 procent. En er komen er nog steeds veel te weinig op de markt.