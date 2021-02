Hans en Toos uit Someren keerden eventjes terug uit Portugal, maar draaiden snel weer om

SOMEREN-EIND - In het Portugese dorpje Casal Do Frade, vijf kilometer van de stad Caldas da Rainha, begonnen Hans (71) en Toos (66) van de Voort uit Someren-Eind in 2011 bed and breakfast Quinta Da Montanha.

,,Wij werden goed opgevangen door de inwoners van het dorpje en het verzorgen van onze gasten was erg leuk werk. Toen we drie jaar geleden met pensioen gingen, zijn we in Portugal blijven wonen.”

Na een bezoek aan Someren in maart vorig jaar reisden ze via Spanje terug naar Portugal, onwetend dat het coronavirus hen ‘achtervolgde’. ,,Toen we onderweg vlakbij Madrid het nieuws lazen dat Spanje en Portugal snel in lockdown zouden gaan, zijn we haastig doorgereden richting grens. Twee dagen vóór de lockdown waren we terug bij ons huis in Casal Do Frade.”

Strenge regels

,,Ook al waren er in maart vorig jaar nog maar weinig besmettingen, toch werden er strenge regels aangekondigd”, vertellen Hans en Toos. ,,Bijna alles ging dicht, zelfs de stranden. Ook de grenzen werden gesloten. Wij voelden ons veilig met al die regels in het begin van de eerste lockdown. In Portugal werd alles in vier regio’s ingedeeld en per zone had je regels. Dat was voor iedereen duidelijk; je wist waar je aan toen was.”

Agenten zagen erop toe dat iedereen zich aan de regels hield, er stond zelfs een stoplicht bij een supermarkt. Mondkapjes werden direct verplicht. ,,Het verschil met Nederland is dat Portugezen zich beter aan de regels houden, die discipline is de reden dat half mei de lockdown kon worden opgeheven en wij in het dorp in alle rust verder konden leven. Wij hadden geen enkele behoefte om naar Nederland te reizen, mede door de berichten die ons wel wat bang maakten.”

‘We voelden ons in Casal Do Frade een stuk veiliger’

Toch bezocht het stel in september Nederland. ,,Het land was alweer een tijdje uit de eerste lockdown en uit de berichten die we hoorden was het hier ook veilig. Maar we zijn niet al te lang gebleven. We voelden ons in Casal Do Frade een stuk veiliger en zijn half oktober teruggegaan.”

Als beloning voor het handhaven van de strenge regels in het begin van de eerste lockdown mochten de Portugezen met kerstmis op familiebezoek. ,,In januari volgde echter de tweede lockdown, met strengere regels. In het weekend mag je in bepaalde gebieden bijvoorbeeld na één uur s ’middags niet meer op straat komen. Ook werden de boetes op overtredingen verhoogd.”

Veel vrijheid

In de grote steden groeit dagelijks het dodencijfer, in plaats van rouwkaarten wordt een sterfgeval daar aangekondigd met behulp van briefjes op de ramen van cafés. In hun eigen dorp blijft het volgens Hans en Toos rustig: ,,Wij maken elke morgen een wandeling door de prachtige natuur en hebben er veel vrijheid met weinig risico. De situatie in een groot gedeelte van Portugal is wel heel zorgelijk, maar met ons gaat het goed.”