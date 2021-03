Hardleerse bestuurder rijdt veel te hard naar Asten, behoudt rijbewijs dit keer op het nippertje

Criminelen geven zich uit voor Astens pastoor Steijaert en proberen parochia­nen geld af te troggelen

9 maart ASTEN - Criminelen hebben zich deze week uitgegeven voor pastoor Sascha Steijaert van de Franciscusparochie Asten-Someren. Per e-mail, app of sms hebben zij om geld gevraagd aan enkele parochianen. De parochie waarschuwt op de eigen website voor deze criminelen en benadrukt dat ‘Steijaert noch een ander lid van het pas­to­rale team via mail, app of sms om geld vragen’.