Hardlopers kleuren Lieshout op Koningsdag

Vier zaterdag­avon­den aan de buis gekluis­terd: wie is de Mierlose Masked Singer?

MIERLO - Alle live carnavalsactiviteiten in Mierlo zijn geschrapt. Het online alternatief is een interactieve Mierlose variant op het tv-programma The Masked Singer. Elke zaterdag in februari is er een uitzending. Het publiek bepaalt wie doorgaan en wie uiteindelijk de winnaar wordt.

6 februari