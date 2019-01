Hardstyle-dj B-Front naar Beek en Donk

Daar vertelt Bob van der Palen, beter bekend als dj B-Front, tijdens een kenniscollege hoe het is om professioneel dj te zijn. Jongeren kunnen leren hoe je muziek uitbrengt op plaat of cd en ze worden uitgedaagd om een nummer te herkennen. Er is ruimte voor vragen en dj B-Front geeft tips.

Aansluitend is er nog een kleine afterparty met dj-T. De avond wordt georganiseerd in het kader van de Kennisfabriek van Bibliotheek de Lage Beemden en wordt gehouden van 19.00 tot 21.00 uur. Toegang gratis. Aanmelden is noodzakelijk, want vol is vol. Dit kan via bibliotheeklagebeemden.nl.