Harmonie O&U brengt ode aan de dans

De focus van het concert ligt bij de muziek. De harmonie brengt, gezeten op het podium van Muziekcentrum ’t Anker, een ‘traditioneel’ concert met drie lange concertwerken Krump van Scott Mcallister, Selections from West Side Story van Leonard Bernstein en The Valencian Widow van Aram Khachaturian. Bij enkele delen van de stukken zorgen dansers te midden van het scheef opgestelde publiek voor visueel vermaak.

,,We willen als orkest graag cross-overs maken en de samenwerking opzoeken met andere disciplines”, vertelt Ria Boeijen, lid van de orkestcommissie. ,,Harmoniemuziek heeft nog steeds de reputatie van hoempamuziek. Door cross-overs te maken komen meer mensen met onze muziek in aanraking”, aldus Boeijen. Toevallig stond het werk Krump op de lessenaar bij de harmonie. Dit stuk is geïnspireerd op de Amerikaanse dansstijl krump, waarbij jongeren middels dans in gevecht gaan, en is dus bij uitstek geschikt om op te dansen.

Explosieve dans

Aan Tony Hooiveld en Levi van der Ceelen van het Eindhovense Emoves de taak om die explosieve dans te brengen. Pas anderhalve week geleden kwam de harmonie in contact met hen. ,,Het was echt een creatieve challenge voor ons om in zo’n korte tijd een complete performance voor te bereiden. Maar op deze manier samenwerken met livemuziek geeft een enorme boost. Dat is supergaaf”, vindt Hooiveld. Van der Ceelen vindt het ook een mooie ervaring. ,,We maken de muziek visueel, waardoor de muziek ook meer betekenis krijgt voor de luisteraars. Dat is heel mooi om te doen”, aldus Van der Ceelen.

Quote Normaal gesproken wordt er op de dansers gespeeld, nu was het andersom Loes Verschuren, Dansinstructeur

Op een totaal andere manier verbeelden jonge danseressen van de Deurnese dansstudio Loes de andere werken. Twee ballerina’s geven een verstilde dans op Somewhere van West Side Story, waarna acht meisjes tussen de 8 en 12 jaar dansen op de vurige muziek van Khachaturian.

Ook voor de dansers van dansstudio Loes was het optreden een grote uitdaging. ,,Normaal gesproken wordt er op de dansers gespeeld, waarbij de muzikanten dus rekening houden met de dansers. Nu was het andersom en moesten de meiden mee met de muziek. Dat is heel moeilijk”, vertelt dansinstructeur Loes Verschuren. Op het laatste moment heeft Verschuren de choreografie nog moeten omgooien vanwege ziekte van een van de danseressen. ,,Dat was voor de meiden keihard werken. Gelukkig zijn ze ondanks hun jonge leeftijd al ervaren, dus lukt dat gewoon.”

Na de pauze kan het aanwezige publiek zelf met de voetjes van de vloer bij het optreden van de NightCats BigBand.