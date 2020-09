Harrie en Marije uit Someren levenslang verslaafd aan het toneel

En eigenlijk hadden ze 200 jaar achter hun naam gehad als Louis van den Bosch nog geleefd zou hebben, maar hij overleed eerder dit jaar. Postuum is deze markante Somerenaar tot erelid gemaakt. ,,Deze prachtige man had in het circus geboren moeten worden, een persoon die iedereen kon vermaken,” verwoordt Marije Tesselaar het algemene gevoel.

Haar eerste rol - nog niet bij Crescendo - was die van politieagent, ze telde toen negen levensjaren. ,,Het toeval wilde dat mijn vader politieman was in Lierop, van hem mocht ik de politiejas en de pet lenen. Dat was lachen, ik een meisje van negen en mijn vader een hele grote man!”

Volledig scherm Harrie Bakermans (rechts), Marije Tesselaar en Louis van den Boomen in actie voor Crescendo. © Rinus van Houts

Geen woord

Later in Someren werd ze met een smoesje naar het parochiehuis gelokt om het ‘meisje achter het receptieboek’ te spelen. ,,Je hoeft alleen maar te lachen en te knikken, maar vooral niets zeggen, zei de regisseur.” Blij toe, was ze. Bij haar eerste echte rol stond Marije Tesselaar stijf van de zenuwen achter de coulissen. ,,Voor het eerst op het toneel in een grote zaal, ik kreeg geen woord uit mijn mond bij mijn opkomst.”

Dat is later allemaal goed gekomen; zij speelde een groot aantal rollen bij Crescendo en leefde zich met name uit in ‘Diner For One’ waarin zij de mevrouw speelde die door een dronken ober werd bediend. ,,Erg leuk om te doen, wij speelden in een aantal gelegenheden in Someren, na afloop gingen we met de pet rond. De opbrengst was voor het Ziekentriduüm.”

Kippenvel

Medejubilaris Harrie Bakermans heeft toneelspelen van geen vreemden; zijn vader was conferencier en een aantal andere familieleden zijn ook lid van Crescendo. ,,Oliver Twist was een van de mooiste uitvoeringen waarin ik meespeelde. Ik was waard én inwoner van Londen. Er waren massascènes met vijftig personen waarin prachtige liederen werden gezongen door allemaal eigen leden. Kippenvel als ik er nog aan terugdenk."

In1960 speelde hij zijn eerste rol. Komend jaar is hij toe aan zijn 55e. ,,Ik was een hypnotiseur, later heb ik allerlei typetjes gespeeld zoals smid, kastelein en ook politieagent.”

Drank op

De twee hebben veel samengespeeld maar zijn nooit elkaars tegenspeler geweest. Ze hebben samen wel regelmatig gelachen. ,,In de jaren ‘80 speelden wij in een stuk toen een van onze spelers te laat kwam én te veel drank op had. We hebben hem volgegoten met koffie en het toneel opgeduwd; het publiek genoot maar wij als spelers hielden ons hart vast." En ze konden goed overweg met de talrijke regisseurs. ,,De meesten stonden niet alleen boven de spelers maar ook ertussen.”

In hun beginjaren moesten de spelers zelf het decor opbouwen, sinds 40 jaar kunnen ze bogen op de kennis van Harrie van Seggelen. ,,Niet de laatste voorstelling was het einde van de optredens, maar samen alles afbreken en opbergen van de spullen. Dat Crescendo één grote familie is merkte je vooral op die momenten."