Harrie en Mieke Bouwmans zijn al twaalf jaar aan het touwtrekken met de gemeente Deurne: dagbesteding weer onder de loep

De weg richting het gemeentehuis in Deurne kunnen ze inmiddels met een blinddoek vinden, de familie Bouwmans. Maandag werd hun dossier weer bekeken door de club van onafhankelijke juristen die in Deurne bezwaren van inwoners tegen de gemeente beoordelen.

Familie begrijpt de gemeente niet

Op het terrein van de familie aan de Voortseweg -de Peelbloem- is al jaren een minicamping gevestigd. Daarnaast is er een kleinschalige woongemeenschap voor drie mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Een van de bewoners is Mira, de dochter van Mieke en Harrie Bouwmans. De twee begeleiden de bewoners en daarnaast zijn er professionele zorgkrachten in dienst. Naast de woongroep is er ook een dagbesteding voor mensen die niet op het terrein wonen. Zij mogen wettelijk niet verblijven aan de Voortseweg en moeten uitwijken naar het Gerardushuis.

Overbelast door geur

De afgelopen twaalf jaar zijn er meerdere redenen geweest waarom Deurne het niet toestaat, maar gisteren ging het over de meest recente aanvraag voor een vergunning die geweigerd werd. De twee belangrijkste punten: de familie Bouwmans voldoet niet aan de voorwaarden om een bedrijf aan huis te hebben én de omgeving is overbelast voor wat betreft geur.

‘Geurregels in de wind geslagen’

De varkenshouderij van de buren veroorzaakt geuruitstoot en om die reden is er volgens de gemeente geen goed ‘woon en leefklimaat’. Op het terrein van de varkenshouder mag wel dagbesteding plaatsvinden. Dit omdat de cliënten ook meewerken op de boerderij, liet een van de woordvoerders van de omgevingsdienst gisteren weten.

Advocaat Obers wilde tenslotte weten waarom Deurne de geurregels van haar eigen gemeenteraad in de wind slaat. Die zijn volgens haar en bureau Het Groene Schild soepeler dan de berekeningen van de ambtenaren. Een van de juristen van de commissie vroeg de drie vertegenwoordigers van Deurne of er dan mogelijk een fout in het beleid zat, maar daar werd ontkennend op gereageerd door het drietal. ,,We gaan het dossier de komende weken bestuderen. Dat moet ook wel want u hebt ons met heel wat opgezadeld”, besloot de voorzitter, mr. Van Zundert.