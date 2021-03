Harrie en Nannie doen al 50 jaar alles samen

SOMEREN-EIND - Harrie van Hoof (69) en Nannie Hurkmans (66) uit Someren-Eind zijn op 12 maart 1971 getrouwd en vier maanden later is hun dochter Mieke geboren. ,,Daar mocht je in die tijd nog niet overal openlijk over praten, maar wij zeggen nu gerust: ‘het was een ‘bedrijfsongeval’”, zegt het gouden echtpaar lachend. ,,Wij krijgen nog steeds een brok in de keel als ons Mieke zegt, ‘ik vond het toen heel leuk met zulke jonge ouders’.”

Zij leerden elkaar eind jaren ’60 kennen in café ’t Eind aan de Nieuwendijk waar An Muijen de kastelein was. ,,In onze verkeringstijd werkten we samen in het café, ik achter de bar en Harrie bracht de glazen rond.”

Wij mochten in het café onze trouwpartij houden en genoten met onze gasten van een ouderwets feest met ‘We gaan naar Zandvoort’ en huishoudelijke cadeaus waar we blij mee waren, want we hadden helemaal niks. Na afloop reed Harry de kasteleinszoon ons in zijn sportwagen met open kap naar de kerk, dat was een hele belevenis. Maar ’s nachts was de rit met open kap naar huis minder leuk, het kan in maart nog erg koud zijn.”

Sluisstraat

De sportwagen stopte bij Sluisstraat 23, bij de ouders van Harrie. ,,Daar hebben wij de eerste jaren gewoond en daar is ons Mieke geboren, later konden wij in Someren Noord een woning huren. In de jaren ’80 keerden wij terug naar de Sluisstraat.”

Samen hebben ze in 1994 de scepter gezwaaid over het land van De Plattevonder. Prins Harrie den Uurste geniet nog na als Nannie vertelt over zijn huwelijksaanzoek in een café op Sluis 13. ,,Omdat in 1971 de trouwerij hals over kop geregeld moest worden, was hij vergeten om mij officieel te vragen. Maar dat heeft hij 23 jaar later in het café alsnog goed gemaakt.”

Harrie en Nannie van Hoof in 2021.

Dubbel genieten

Ook samen deden zij vrijwilligerswerk bij Kans Plus in Asten waar ze een voetbalteam met spelers met een beperking begeleidde. ,,Dit was dankbaar werk, de spelers waren gelukkig met het voetballen en voor ons was het dubbel genieten, wij namen die leuke momenten mee naar huis.”

Harrie heeft in de bouw erg zwaar werk gedaan en werd al op jonge leeftijd voor dat werk afgekeurd. En na een aantal jaren licht werk bij de sociale werkplaats kon ook dat niet meer. ,,Ons Nannie heeft 50 jaar goed voor mij gezorgd en zeker vanaf de tijd dat het met mij wat minder gaat.”

Sopraan bij Con Amore

Daarnaast maakt Nannie nog tijd vrij voor een sociaal leven, zij zingt al 30 jaar als sopraan bij Con Amore en is ook dé fotograaf voor Siris bij activiteiten in ’t Eind. ,,Ik kom graag onder de mensen én ben graag bezig. Ik speel ook nog klarinet in het opleidingsorkest bij MV Juliana.”