Harry Woltring: ‘Personeel Vierbinden denkt toekomstgericht mee’

Een beetje ongemakkelijk gaat Harry Woltring op de foto. ,,Ik sta niet graag op deze manier in het middelpunt", zegt hij, terwijl de fotograaf probeert om hem zo ontspannen mogelijk over de leuning van de brug bij het gemeentehuis in Beek en Donk te laten leunen. ,,Eigenlijk gaat het niet om mij, maar om de betrokken organisaties.” De stichting Vierbinden in Laarbeek stopt. Taken én mensen gaan over naar de LEVgroep en naar Stichting Dorpshuizen Laarbeek. De oud-directeur van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten is door Laarbeek gevraagd. ,,Ze vonden het wenselijk om er een onafhankelijk persoon bij te betrekken", zegt hij.