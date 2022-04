Harvey Otten signeert roman over Virmundt

Oud-Gemertenaar Harvey Otten signeert zaterdag vanaf twee uur zijn roman ‘Virmundt’ in boekhandel Bruna Wijn aan de Kerkstraat in Gemert. De zeer recent verschenen debuutroman van deze in Amsterdam wonende architect is uitgebracht via uitgeverij Olivia Media. Zaterdag start ook de jaarlijkse boekenweek.

Hoofdpersoon in de roman is Ambrosius van Virmundt, die in de zeventiende eeuw woonde op het kasteel van Gemert aan de huidige Ridderplein. Hij overleed in 1684. Naar hem is de Virmundtstraat in het centrum van het dorp vernoemd.

Eerder was de Gemertse kasteelheer commandeur in Aken, in Bekkevoort bij Diest en bestuurder in Maastricht. De familie van deze ridder van de Duitse Orde speelde een grote rol in het Heilige Roomse Rijk bij tal van conflicten en oorlogen.

Beschermde status

Otten woonde tot zijn zeventiende tegenover het Gemertse kasteel maar verdiepte zich later pas in de geschiedenis en de bewoners van het monumentale gebouw dat inmiddels een beschermde status heeft. Het wordt momenteel verbouwd tot appartementencomplex en hotel.

,,Achter het leven van Ambrosius Virmundt bleek een schatkamer te zitten vol met verborgen geschiedenis” stelde Otten vast. Aan de hand van de - weinige - over Virmundt bekende feiten schreef Otten een roman waarin zijn leven verbeeld wordt. ,,Via het levensverhaal van Ambrosius zie je de Gouden Eeuw door de ogen van de mensen die deze gouden glans heel anders beleefden.”

Architect Otten ontwierp overigens vorig jaar voor de gemeente Gemert-Bakel en dorpsraad de Stem van Bakel het nieuwe plein voor de kerk van Bakel, samen met stedebouwkundige André Langenberg. Verder was en is hij betrokken bij tal nieuwbouwprojecten in met name de randstad.