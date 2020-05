Haspelstraat in Eind leeft weer op

,,In de jaren dertig was de Coöperatiestraat nog een zandweg én een doorgaande weg naar Someren-Heide. Wij woonden in een van de weinige huizen die er stonden”, vertelt Jaan van Houts-Kuijpers uit Someren-Eind (92). ,,De Haspelstraat bestond nog niet, het was landbouwgrond met een paadje erdoor waarover we naar de school liepen. Totdat de gemeente de grond, die van mijn vader was, onteigende en er zes tweekappers op bouwde én er een weg aanlegde. Die werd genoemd naar een nabijgelegen fabrieksgebouw.”