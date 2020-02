Hedde'm al gezien?

Eentje meer, in Duitsland



De wieken van de helikopter hebben een spanwijdte van 10 meter en de heli zelf is nog een paar meter langer. Het ding heeft tot 2004 voor de Nederlandse luchtmacht gevlogen. ,,Ik ben er een jaar of zeven naar op zoek geweest toen ik in Baarlo het bedrijf PS Aero vond. Die verhuurt en verkoopt heli's en zit helemaal in die business. Dat bedrijf maakt zelfs complete vliegtuiginrichtingen zoals je die veel in Amerikaanse films ziet. En deze heli, zoals ik nu heb, staat er maar eentje méér in Europa, in Duitsland," vertelt Minten trots.

Mintens koeriersbedrijf heeft 70 auto's die door heel Europa rijden. Voor zo'n 75 % is dat met medicijnen in wagens die gekoeld of juist verwarmd zijn.