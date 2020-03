Heel Brabant quizt nu online: ‘Overwhelming hoe enthousiast de mensen op de quiz reageren’

Zo plaatste de gemeente Asten via sociale media een oproep aan online quizzers om elkaar niet fysiek te ontmoeten en stuurde de gemeente Valkenswaard de organisatoren van online quizzen uit die gemeente een bezorgde mail. ,,We hebben er alles op gericht dat mensen de quiz met twee of maximaal drie mensen kunnen maken. Sterker nog, als mensen wel met meer mensen bij elkaar gaan zitten, stellen ze ons als organisatie teleur, want dan komen ook dit soort initiatieven in gevaar", zegt Jeroen van Oosterhout, organisator van de 'Thuis voor de buis pubquiz' van het Heusdense partycentrum De Pandoer.