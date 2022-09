Heel De Rips presenteert zich, want het dorp is zo veel meer dan ondernemers

DE RIPS - Dat De Rips een ondernemend dorpje is, weten de inwoners maar al te goed. Maar weet de rest van Nederland dat ook? Dus werd het idee geopperd om tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van het Peeldorp de bedrijven en verenigingen te presenteren. Zondag is het zover.

Dan vindt onder de naam ‘De Rips onderneemt’ een grootse manifestatie plaats met diverse kraampjes en demonstraties.

Breedste zin van het woord

Om de organisatie van dit evenement in goede banen te leiden, werd er een werkgroep in het leven geroepen. Lid van de werkgroep Lawrence Jacobs: ,,Het was eerst de bedoeling om een ondernemersdag te organiseren, zoals we enkele jaren geleden ook al gedaan hadden. Maar De Rips is zoveel meer dan ondernemers. We willen iedereen laten zien wat een ondernemend dorp De Rips eigenlijk is. Dit in de breedste zin van het woord.’’

Dus zijn naast alle bedrijven die het dorp kent ook de verenigingen gevraagd om zichzelf te presenteren. ,,Maar ook de agrarische ondernemers, en dat zijn er nogal wat, zijn benaderd.’’

Quote Ook onderne­mers die hun bedrijf elders hebben zijn benaderd Puck Hendriks

,,Ook ondernemers die woonachtig zijn in De Rips en hun bedrijf elders hebben zijn door ons benaderd’’, vult lid van de werkgroep Puck Hendriks aan. ,,Zij kunnen hun bedrijf moeilijk openstellen op zo’n dag. Dus hebben we alles gecentreerd in het centrum van ons dorp.’’

Quote Er staan antieke tractoren die in de honderd jaar dat ons dorp bestaat hier gebruikt zijn Lawrence Jacobs

Dus zal zondag het dorpsplein aan de Mr. Hertsigstraat en een terrein aan de Blaarpeelweg vol staan met kraampjes en tenten. ,,Hier kunnen de bedrijven en verenigingen laten zien wat ze doen’’, aldus Hendriks. ,,De vrijwillige brandweer zal diverse demonstraties geven en grijpt deze dag aan om nieuwe leden te werven’’, gaat Jacobs verder.

,,Er zullen oude ambachten gepresenteerd worden en zo staan er antieke tractoren opgesteld die in de honderd jaar dat ons dorp bestaat hier gebruikt zijn.’’

Ook de kerk is open

Ook wordt de kerk opengesteld. Daar is een expositie van Bernhard Ploegmakers over het 100-jarig bestaan van de parochie en de bouw van de kerk te zien. ,,Er is muziek en natuurlijk wordt er ook voor de inwendige mens gezorgd.’’

Voor de jeugd is er een skelterbaan en zijn er diverse springkussens. ‘De Rips onderneemt’ begint om 11. 00 uur en zal tot 17.00 uur duren. De toegang is gratis en er is een parkeergelegenheid gecreëerd aan de Paterslaan. Voor vervoer naar de evenemententerreinen wordt gezorgd.