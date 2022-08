Heel Elsendorp kan straks de vruchten plukken van stoppende boeren

video Aftermovie WiSH Outdoor: enorme euforie na twee festivallo­ze coronaja­ren

BEEK EN DONK – Het festival WiSH Outdoor in Beek en Donk trok begin juli in drie dagen tijd ruim 60.000 bezoekers: na twee coronajaren was het festivalpubliek weer toe aan het Beek en Donkse festival, dat voor deze gelegenheid helemaal in een nieuw jasje was gestoken. De organisatie maakte van het driedaagse festival een aftermovie.

28 juli