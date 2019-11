Heel Handel klaar voor feestjaar 2020

Inbraak­golf treft vijf voetbal­clubs in de regio

19 november SOMEREN - In totaal vijf voetbalclubs uit de regio zijn de afgelopen weken bezocht door inbrekers. In de nacht van zondag op maandag werd er ingebroken bij voetbalvereniging SSE in Someren-Eind. Bij ONDO in Heusden werd maandagnacht een poging gedaan en SVSomeren kreeg enkele weken geleden te maken met inbrekers.