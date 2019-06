‘Heel’ Voetlicht Milheeze laat zich van goeie kant zien en horen

Buurt Someren tegen komst arbeidsmi­gran­ten

6:00 SOMEREN - Ze dreigen met het blokkeren van het beoogde pand met hun eigen tractoren. Boze buurtbewoners aan de Nieuwendijk in Someren zijn mordicus tegen de komst van twintig arbeidsmigranten in een privéwoning. ,,Nu is het nog lekker rustig in de buurt.”