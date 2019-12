Heemkundekring ziet cultuurhuis bij kasteel Gemert niet zitten

GEMERT - Heemkundekring De Kommanderij Gemert ziet niets in het voornemen van de gemeente om De Eendracht en KunstLokaal samen onder te brengen in of bij het kasteel.

Gemert-Bakel maakte onlangs bekend de mogelijkheden voor één cultuurhuis in of bij het kasteel serieus te willen onderzoeken. Het samenbrengen van De Eendracht en KunstLokaal op een plek bij het kasteel zou het centrum van Gemert aantrekkelijker maken, is daarbij de achterliggende gedachte.

Goed idee

De heemkundekring vraagt zich af of dat wel een goed idee is. 'Zijn beide huidige locaties niet geschikt of geschikt te maken voor de toekomst?', zo schrijft het bestuur in een brief aan de gemeenteraad. Áls beide cultuurinstellingen instellingen al onder één dak moeten komen, zo vindt De Kommanderij, is het maar de vraag of het kasteel daarvoor dan de aangewezen plek is.

Want, zo redeneert het bestuur, omdat binnen de bestaande bebouwing alle ruimten al met andere functies zijn ingevuld, zou dat betekenen dat nieuwbouw op het voetbalveld in de kasteeltuin moet komen. Bebouwing van dat veld vindt de heemkundekring 'niet wenselijk, met name ook vanwege grote problemen met de ontsluiting en de parkeermogelijkheden'.

Alternatieven

Volgens de heemkundekring zijn er 'goede alternatieven' voor het realiseren van één cultuurhuis. Als voorbeelden noemt zij modernisering van beide huidige gebouwen, nieuwbouw of aanpassing en uitbreiding op de Eendracht-locatie of een cultuurhuis in de Gerarduskerk. Ook het terrein en de gebouwen van het failliet verklaarde textielbedrijf Van den Acker zou een optie kunnen zijn, net als het voormalige politiebureau aan de Komweg of - op termijn - zelfs de kerk van St. Jans Onthoofding.

Overigens baalt de heemkundekring ook nog steeds van de sloop van de voormalige Pius X-school in Gemert. De Kommanderij had graag gezien dat de markante glas-in-loodramen bewaard waren gebleven, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Ze vindt dat de gemeente het gebouw al eerder op de gemeentelijke monumentenlijst had moeten plaatsen, of in elk geval had moeten afdwingen dat het glas-in-lood behouden zou blijven.