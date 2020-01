Heezenaar (29) voor tweede keer gepakt zonder rijbewijs, dit keer met kind als passagier

Wie gooide dodelijke straatklin­ker in Best? Nooit opgeloste zaak op coldcaseka­len­der

15:03 BEST - Gerrie van Erp uit Aarle-Rixtel (72) was op slag dood bij het auto-ongeluk dat ontstond toen iemand een klinker door de voorruit gooide. De zaak uit 2007 staat in de nieuwste coldcasekalender.