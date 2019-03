Heilige koe uit oudheid tuft door de Peelregio

Nabestaan­den Iris Claassen (20) uit Deurne ‘opgelicht’ door nep-patholoog: ‘Deze man heeft mijn dochter van me afgenomen’

19 maart DEURNE/BENNEKOM - Tegen de 58-jarige Peter B. uit Bennekom, die jarenlang in binnen- en buitenland loog dat hij arts en patholoog was, is dinsdag vier jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. B., die zich ‘dr. Bones’ noemde, zou zich meerdere keren schuldig hebben gemaakt aan oplichting en valsheid in geschrifte.