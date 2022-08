Heise Bierfeste van 800 naar 10.000 bezoekers en na Lee Towers nu met Corrie Konings

SOMEREN-HEIDE - ‘We kommen züruck als nimmer zuvor!’ Die belofte in maart 2001 lossen de mensen van ‘Die Heise Bierfeste’ na de afgelasting tijdens de lockdown nu in. Corrie Konings is de troefkaart.

Danny Christian is er vanzelfsprekend weer bij, hij hoort bij de inboedel van Die Heise Bierfeste, heeft een klik met het publiek en dat is wederzijds. Anita Meijer en Lee Towers kregen dat eerder ook voor mekaar. ,,Wij verwachten dat dit ook zal gebeuren met Corry Konings”, zegt bestuurslid Erwin Toonders.

De schlagerkoningin debuteert in de Hei, maar past in het rijtje artiesten dat de zondagmiddag glans geeft. ,,Die zondagmiddag is voor het hele gezin, de entree is gratis en ook dit jaar is er weer gezorgd voor kinderattracties met oppas van een aantal nanny’s, zodat de ouders onbezorgd kunnen genieten van het programma in de grote tent.”

Het verschil met de eerste editie met 800 bezoekers en die van 2, 3 en 4 september zit hem niet alleen in het aantal bezoekers. Het dorpsfeestje van 2008 is uitgegroeid tot een festival waar in drie dagen 10.000 mensen op afkomen en dat draait op de support vanuit het hele dorp.

,,Ik kan me nog herinneren dat de bezoekers met een gevulde pul op de tafels en banken dansten. Nu zitten tafels en banken vast aan elkaar, er zakt niemand meer door een bank zoals toen”, zegt Martijn Meeuws, die samen met Rens van de Kruijs debuteert als bestuurslid.

Ze kijken met de ogen van ervaren bezoekers naar het festijn. ,,We staan open voor vernieuwing. Het festival groeit en groeit elk jaar weer, maar het aantal bezoekers is geen doel op zich, het kan ook in kwaliteit zijn en sfeerbeleving. We luisteren goed naar wat de bezoekers willen en wij denken dat we nu op een niveau zitten dat het organiseren nog behapbaar is voor onze vrijwilligers, dat moet zeker zo blijven.”

Prijzen aangepast

Tickets en consumptiebonnen kunnen online besteld worden, om de doorloopsnelheid bij de kassa’s te bevorderen. ,,Als service voor de bezoekers is het voor het eerst dat dit kan. Wij hebben de prijzen van de consumpties aangepast aan de huidige norm, de entreeprijs blijft aan de lage kant. Wij hoeven er niet aan te verdienen, maar we moeten er wel voor waken dat we er geen geld op toeleggen.”

De start door de burgemeester tijdens de schuttenparade, met het aanslaan van een biervat, vervalt. ,,Er was te weinig aandacht vanuit het publiek, de woorden van de burgemeester kwamen niet meer over door het geluid en gezang van de bezoekers, dus zijn we er mee gestopt. Je moet iets niet doen omdat het moet.”

