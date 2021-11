Heise ‘dorpsfotograaf’ Anny Hendriks (76) schiet even geen plaatjes meer

Het 100-jarige eeuwfeest van Someren-Heide, volgend jaar april, daar wil ze zeker als fotograaf bij zijn. Dat is niet vanzelfsprekend, want Anny Hendriks (76) - dé dorpsfotograaf - is door een huiselijk ongeval voorlopig uitgeschakeld.

,,Ik stond te poetsen in de keuken met op de aanrecht een voet en de andere op het keukentrapje. Het trapje schoof onderuit en een uur later lag ik met een aantal breuken in de ambulance. In het ziekenhuis heb ik nog gauw een fotoafspraak bij het Wehrmachthuisje in ons dorp afgezegd, die kan voorlopig niet doorgaan", vertelt ze.

Zelf ontwikkelen en afdrukken

Anny maakt al vijftig jaar foto’s van Heise gebeurtenissen, verenigingen en van de prachtige natuur rondom haar woonplaats. ,,Ik ben nog van het tijdperk zelf ontwikkelen en afdrukken in mijn donkere kamer op zolder. Mijn eerste foto’s maakte ik met een kleine eenvoudige Kodak met die onhandige vierkante flitsblokjes. Die waren niet goedkoop, ook de filmrolletjes en het materiaal voor het ontwikkelen en afdrukken waren niet gratis. Nu koop je een digitaal toestel en dat is het.”

Quote Op een later moment kijk ik alle foto’s na en zo nodig ga ik ze bewerken, pas dan ben ik tevreden Anny Hendriks

Ook is de kwaliteit beter dan vroeger, vindt ze. ,,De foto’s worden na elke fotoshoot in mapjes gezet met datum en locatie erbij, doe je dat niet dan raak je de weg in het oerwoud van duizenden foto’s helemaal kwijt. Op een later moment kijk ik alle foto’s na en zo nodig ga ik ze bewerken, pas dan ben ik tevreden”

Anny is ook oproepfotograaf bij lokale omroep Siris. ,,Onlangs heb ik nog in Ommel een reportage gemaakt van de familie Gilles van het vakantiepark en in De Hei maakte ik foto’s van een volkstuin die door de KBO is aangelegd. Als er een fotograaf van Siris zich afmeldt dan word ik gebeld”, vertelt ze.

IJsvogeltjes spotten

,,Acht jaar geleden heb ik de 80-jarige Tineke Donee uit Amersfoort leren kennen, met haar ga ik vaak naar het Belgische Bree om ijsvogeltjes te spotten. Daar trekken we een dagje voor uit, we komen meestal met een aantal prenten van die vogeltjes thuis. Met Tineke ben ik ooit in een sloot vol met water gelopen, wij zagen tegelijk een hele mooie bloem en met de camera in de aanslag wilden we zo dicht mogelijk bij de bloem komen en in ons enthousiasme zagen we de sloot over het hoofd.”

Het liefst maakt Anny natuurfoto’s zonder mensen maar met dieren. ,,Op de Strabrechtse Heide hoef je een Schotse Hooglander niets te vragen maar mensen vinden het niet altijd leuk als je er met een camera aankomt.”

Uit reacties van bezoekers van haar Facebookpagina blijkt dat die vinden dat Anny prima foto’s maakt. Daar reageert ze heel bescheiden op: ,,Ik ben maar een gewone huis-, tuin- en keukenfotograaf en baal enorm dat ik de komende tijd mijn hobby niet kan uitoefenen. Maar met de zekerheid van de artsen dat ik straks weer volop kan fotograferen mag ik niet klagen. Dus het eeuwfeest komt niet in gevaar. Daar kijk ik naar uit, maar zeker ook als ik weer de natuur in kan met mijn camera.”