Hek rond deel van De Bikkels in Vlierden

Wanneer de arbeidsmigranten zullen neerstrijken op het Vlierdense vakantiepark, is nog niet duidelijk. De gemeente Deurne heeft de vergunningen voor de tijdelijke huisvesting al wel verleend, maar als de buitenlandse werknemers de huisjes betrekken, moet dat wel officieel aangemeld worden. Dat is nog niet gebeurd. ,,We zijn nu bezig met de afscheiding waardoor de arbeidsmigranten in een afgesloten deel zullen verblijven", aldus de woordvoerder van Roompot. ,,Dit is volgens afspraak. We weten nog niet wanneer de arbeidsmigranten zullen komen. Het is nog te vroeg om te zeggen. Een planning voor de renovatie van de overige huisjes is er ook nog niet. We zijn nu aan het beslissen wat de look and feel moet worden en wie dat gaat uitvoeren."