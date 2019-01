Helemaal stoppen met De Klepel doen ze niet: ‘Rapen en nieten is te gezellig’

Mien Jonkers uit Bakel zestig jaar bij ‘vrouwen­bond’

15:38 BAKEL - ,,Het was leuk dat je af en toe eens weg mocht. Dan was ik er altijd bij. We gingen wel eens naar de dierentuin. Ook waren er bijeenkomsten waarbij bijvoorbeeld de huisarts wat kwam vertellen.” Het is voor mevrouw Mien Jonkers (87) uit Bakel niet meer zo makkelijk om veel details uit haar geheugen op te vissen over de zestig jaar dat ze bij 'den Vrouwenbond' was. Die heet overigens tegenwoordig Katholieke Vrouwen Beweging Bakel Milheeze.