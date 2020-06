Helenaveen is het beu: ‘Steeds kijken en ruiken’

Ook dinsdagavond was het raak. Ramen en deuren moesten weer dicht, de onrust schoot weer door het lijf bij de bewoners van de Soemeersingel. Die konden uiteindelijk thuis slapen, hoewel één persoon koos voor een hotelovernachting. ,,Op een gegeven moment ben je het zat, wil je weer even dat het normaal is", verwoordt Hans Rademakers het gevoel van menig Helenavener. ,,Ik heb net de deuren en ramen opengezet om toch maar even te luchten. Want binnen is het nog minder te harden dan buiten.”