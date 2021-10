Helenaveen maakt zich als vanouds op voor Nacht van de Nacht

HELENAVEEN - In Helenaveen en dan met name in Hotel Eetcafé ‘In D’Ouwe Peel’ zijn ze voornemens om vol gas en met een vol programma naar het einde van dit jaar af te koersen. Na bijna twee coronajaren begint men voorzichtig weer de draad op te pakken.

Voor aankomende zaterdag 30 oktober staat er weer als vanouds een Nacht van de Nacht op de agenda. Dit jaarlijks terugkerend wandelevenement is voor de deelnemers een hele belevenis. Want hoe beleef je de Peel in het donker? Is het eng of juist niet, om zonder zaklamp op pad te gaan?

Sandra van Cauwenberghe van In D’Ouwe Peel vertelt dat dit wandelevenement voor het eerst plaatsvond in 2010. Het jaar van de storm. ,,De route leidde ons naar de Karpervijver waar we in het donker over omgewaaide bomen en stronken moesten klauteren. Niet te doen, zou je zeggen. Juist doordat we met een groep op pad waren, was dat wel te doen. Iedereen hielp elkaar. Die eerste tocht werd hierdoor hilarisch en is ieder jaar weer een terugkerend gespreksthema.”

Hele uitdaging

Zo bont als toen maakte ze het gelukkig niet meer mee. Toch is het een hele uitdaging om ieder jaar weer een andere route uit te stippelen. Zo groot is Helenaveen immers niet.

Met behulp van Roy van Bussel, Wijnand Vermeulen en Annie van Galen lukt het van Cauwenberghe. ,,Het is altijd wel handig als er mensen meelopen die de route kennen. We starten om 18.30 uur vanuit ons eetcafé met de hele groep tegelijk. Al wandelend krijg je met de echte fanatiekelingen te maken die van doorstappen houden en met gezellige kletsers die gaandeweg wat achterblijven. Dan heb je ook nog wandelaars die de Peel puur natuur willen beleven. Zonder zaklamp en in het pikkedonker. De route is ongeveer 7 tot 10 kilometer lang en is ook geschikt voor kinderen. Goed schoeisel is wel aan te raden. Dat laatste lijkt onnodig om te zeggen, maar het komt weleens voor dat men op teenslippers de uitdaging aan wil gaan. Nou dan vergeet het maar.”

Kosten: 8,50 euro per persoon, kinderen 6,50. Aanmelden kan door te bellen naar 0493-844131 of mailen naar info@indouwepeel.nl. Locatie: Oude Peelstraat 2, Helenaveen.

Darttoernooi

Voor darters begint het eerste gezamenlijk Helenaveens open darttoernooi op vrijdag 29 oktober. Dit gebeurt in goede samenwerking met In d’Ouwe Peel en De Gouden Helm. De speelavonden zijn op 29 oktober en 5 en 12 november. De finale vindt op 26 november plaats. Inschrijven kan per avond 24 uur van te voren bij Willem van Cauwenberghe, info@wvctuinen.nl of appen naar 06-20970026.

Wie wil weten hoe men in D’Ouwe Peel met de singles vol gas door december koerst kan terecht op indouwepeel.nl