Helenaveen moet wat langer wachten op glasvezel: kabel mag geen verder verzakking veroorzaken

,,We gaan Helenaveen aansluiten, dat is zeker”, maakt projectleider Sander van Tuijn van E-Fiber al direct aan alle onzekerheid een einde. Het bedrijf dat heel de gemeente Deurne van glasvezel voorziet, moest wel even pas op de plaats maken.

,,Het probleem is de Soemeersingel met het kanaal (Helenavaart). Het is lastig om daar een vergunning voor te krijgen. De gemeente heeft eisen en het waterschap heeft eisen. Er zijn wat technische dingen die het ingewikkeld maken.”

Verzakkingen

Daarmee doelt hij onder meer op verzakking van deze weg. Een paar maanden geleden werden op drie plekken verzakkingen ontdekt, naast nog scheuren in het wegdek.

,,Als we aan de zijkant gaan graven, dan wordt het er niet stabieler op. Zo is er een aantal zaken waar we rekening mee moeten houden", aldus Van Tuijn. ,,Dat er geen verdere verzakking plaatsvindt of bijvoorbeeld een lekkage ontstaat waardoor water in het achterland stroomt. We hebben gehoord wat wel mogelijk is en zijn nu bezig met een nieuw ontwerp.”

Dat nieuwe voorstel ligt er eind volgende week, voorspelt de projectleider. ,,Dan gaan we opnieuw met gemeente en waterschap om de tafel. We denken dat het nieuwe plan voldoet aan de eisen. Maar daar moeten we natuurlijk wel weer over praten. Het is gewoon wat complexer dan we hadden gedacht.”

Begin december mogelijk aangesloten

E-Fiber hoopt eind oktober groen licht te krijgen van zowel waterschap als gemeente. Dan moet er snel en vergunning liggen voor de ‘ingestuurde boring'. zoals hij het noemt. ,,Begin december zijn de inwoners dan aangesloten. Het gaat om ongeveer 150 woningen. Op een totaal van 15.000.”

Het bedrijf was niet al begonnen aan de Soemeersingel, stelt de projectleider. ,,Wel in de buurt. We weten dat er met smacht op wordt gewacht. Maar we hebben slechts één kans om het goed te doen. We willen geen schade veroorzaken aan natuur, water of wegen.”

Werk goed op elkaar afstemmen

De gemeente Deurne bevestigt dat heel Helenaveen glasvezel krijgt. ,,Dat is en blijft ons uitgangspunt”, aldus een woordvoerster. ,,We bekijken op dit moment hoe we dit technisch bezien eenvoudig kunnen realiseren. Er speelt immers nog het probleem met de verzakkingen van de Soemeersingel. We zijn in overleg met de aannemers van beide werken. Dat we het goed op op elkaar afstemmen”, daarmee doelend op het herstel van de weg.