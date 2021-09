Helenaveen offert kermis op voor groter dorpsfeest

De optelsom was niet moeilijk. Of een stuk of drie kermisattracties in het dorp en verder niks, of vier dagen feesten met maximaal 750 mensen zónder kermis. De kermiscommissie in Helenaveen koos voor het laatste.

De regels in Deurne hebben de mensen in Helenaveen ertoe ‘gedwongen’ om een groot kruis door de kermis te zetten dit jaar. Door landelijke coronamaatregelen en lokale Deurnese voorschriften mag er geen dorpsfeest worden georganiseerd naast een kermis. Dit is ‘een evenement in een evenement’ en dat mag niet vanwege de veiligheid en openbare orde.

Plannen doorscheuren

Helenaveen liep hierin tegen precies dezelfde beperkingen aan als de horeca-ondernemers in Liessel. Die moesten al hun plannen voor de kermis van vorige week - met een feesttest voor 750 mensen en live muziek op het terras- verscheuren omdat het niet toegestaan was.

Quote Kermis en horeca, zeker in de kleine dorpen, gaan hand in hand. Het een kan niet zonder het ander kermiscommissie , Dorpsraad Helenaveen

,,Toen we hoorden dat onze kermis door mocht gaan dachten we gelijk: mooi. Dan organiseren we een evenement en dan regelen we er weer een paar attracties bij. Maar niet dus. Toen de gemeente vertelde dat dit niet tegelijk mocht hebben we alle voors en tegens tegenover elkaar gezet”, vertelt Sandra van Cauwenberghe namens de kermiscommissie van de Dorpsraad.

,,Kermis en horeca, zeker in de kleine dorpen, gaan hand in hand en het één kan niet zonder het ander wanneer je voor zowel jong als oud iets wil organiseren. Maar met nóg minder attracties dan normaal en minimale kansen voor de horeca zit dat er dus niet in. Als er verder niks te doen is naast die drie attracties heeft eigenlijk niemand er wat aan. Ook de exploitanten niet.”

Koek en Zopie

Vandaar dat er -in overleg met gemeente, Buro de kermisgids en Kermisexploitatie Scheffer- voor het tweede jaar op rij een streep gaat door de kermis. In plaats daarvan komt er een groter dorpsfeest met als titel 'Koek en Zopie’. Daar kunnen maximaal 750 bezoekers via Testen voor Toegang terecht. ,,Door het evenement kermis te schrappen ontstaat er nu dus wel ruimte voor een ander evenement. Dit is het beste wat we er uit kunnen halen voor dit moment, voor wat nu mag.” Het testen bij de ingang moet nog helemaal opgetuigd worden. ,,Maar we zien dit wel zitten. Vier dagen alleen maar de politieagent uithangen schiet ook niet op.”

Koek en Zopie opent vrijdag 6 september met een pubquiz, zaterdagavond is er een dorps-bbq en speelt er een bandje, zondag zijn er activiteiten voor kinderen en maandag is de traditionele matinee-middag met livemuziek. Op vrijdag, zaterdag en maandag is het Testen voor Toegang.